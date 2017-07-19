Тольяттинец, нахватавший штрафов на 63 тысячи рублей, заплатил в два раза больше

В межрайонном отделе судебных приставов в отношении тольяттинца было возбуждено 62 исполнительных производства о взыскании административных штрафов за нарушение ПДД. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 63 тысячи рублей.

Ему предстояло погасить задолженности в 5-дневный срок и предоставить платежные документы. Мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований, он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ), ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству.

Несмотря на предупреждения, гражданин все же не спешил погашать задолженности. Мужчина увеличил свой долг почти в два раза. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству, что составило 60 тысяч рублей.

Решив не продолжать увеличивать задолженность, гражданин предоставил судебному приставу платежные документы на общую сумму 63 тысячи рублей и квитанции об оплате исполнительского сбора в размере 60 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.