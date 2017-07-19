Тольяттинский участковый в считанные минуты задержал грабителя магазина

В дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении, совершенном в магазине на улице Мира.

По указанному адресу выехали полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, правоохранители выяснили, что злоумышленник взял с витрины одну бутылку спиртного и, не заплатив, выбежал из магазина. Оперативный дежурный передал приметы подозреваемого всем наружным службам.

Сигнал принял находившийся неподалеку от магазина участковый. Он быстро сориентировался и побежал в направлении, в котором скрылся предполагаемый грабитель. Злоумышленник был задержан в считанные минуты. В содеянном мужчина сознался и вернул похищенную добычу, сообщает облГлавк.

Задержанным оказался 30-летний безработный местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. По признакам грабежа возбуждено уголовное дело.