Резидент ОЭЗ «Тольятти» получил сертификат ISO для производства автомобилей и комплектующих

ООО «Эдша Тольятти» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO/TS 16949. Это стандарт описывает современные требования к предприятиям, работающим в автомобильной промышленности. Его внедрение является обязательным условием работы с поставщиками для многих автопроизводителей.

Первый надзорный аудит для «Эдша Тольятти» состоялся в июне 2017 года. Его провела компания «TÜV NORD GROUP». В ходе проверки нарушений выявлено не было. Таким образом, резидент особой экономической зоны «Тольятти» подтвердил высокое качество своей работы и соответствие выпускаемой продукции мировым стандартам, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

«Наличие сертификата ISO станет нашим преимуществом перед другими поставщиками. Мы сделали наше предприятие соответствующим мировым стандартам и гордимся результатом, - отметил генеральный директор завода Александр Перевощиков. – Кроме того, на днях мы отметим пятилетие с момента вхождения в ОЭЗ. 20 июля 2012 года экспертный совет рассмотрел и одобрил наш проект. Получение сертификата ISO – это хороший подарок к первому юбилею».

Завод «Эдша Тольятти» был запущен в марте 2016 года. Учредителем является немецкая корпорация Edscha. На предприятии в ОЭЗ производят комплектующие для автомобилей Lada Kalina, Lada Granta, Lada Vesta. Резидент ОЭЗ вошел в число лучших поставщиков АВТОВАЗа.