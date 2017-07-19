Россияне задолжали за услуги ЖКХ 1,34 триллиона рублей

Размер общей задолженности по услугам ЖКХ в России достиг 1,34 триллиона рублей, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

По его словам, только половину этой суммы составляют долги непосредственно жильцов. Вторая часть приходится на посредников, в том числе на управляющие компании. В Минстрое подготовили законопроект, который позволит избавиться от услуг таких посредников и даст возможность жильцам напрямую заключать договор с компаниями, предоставляющими коммунальные услуги. В министерстве полагают, что такая мера позволит снизить объем задолженности по ЖКХ, пишут РИА Новости.

Мень также отметил, что в целом граждане "дисциплинированно" платят за коммунальные услуги — лишь шесть процентов жильцов являются должниками. К неплательщикам относятся либо "асоциальные категории", либо люди, которые используют недвижимость как способ инвестирования своих сбережений.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 19.07.2017 12:03 [168] (0)
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