ТГУ представит уникальный автомобиль на международном форуме «Армия – 2017» (фото)

В Тольяттинском государственном университете протестировали экспериментальный образец уникального лёгкого коррозионно-стойкого каркасно-модульного транспортного средства (КМТС) в рамках проекта «КОРТРАНС-2020». Разработка ведущих учёных ТГУ будет представлена на международном военно-техническом форуме «Армия – 2017». Ранее об участии университета в выставке заявил председатель Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов.

14 июля сотрудники кафедры «Энергетические машины и системы управления» ТГУ провели тест-драйв опытного образца на базе агрегатов ВАЗ-2121 «НИВА» на территории университета. Определяли наличие посторонних шумов и вибраций при прохождении препятствий. Один из координаторов проекта – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Энергетические машины и системы управления» Денис Павлов – отметил, что в ходе тест-драйва были выявлены отдельные незначительные недостатки, которые в ближайшее время будут устранены.

Скоро следующий тестовый заезд, затем работа над экстерьером и интерьером автомобиля и 10-часовые ходовые испытания, где автомобиль будет тестироваться в условиях максимально приближенных к условиям, под которые он проектировался. К 15 августа 2017 года КМТС должен быть готов, сообщает пресс-служба ТГУ.

На форуме «Армия – 2017» опорный университет также представит макет автомобиля с электрическим приводом. Денис Павлов рассказал, что «на базе этого макета будет создан другой автомобиль с так называемой гибридной силовой установкой. Впереди будет установлен силовой агрегат аналогичный установленному сейчас, а в задней части – электропривод. Такой автомобиль сможет ездить как в «классическом режиме» с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, а также в комбинированном режиме. Это довольно длительный проект. Сейчас мы также прорабатываем различные варианты компоновки автомобиля, для чего макетируем и собираем раму».

Владимир Шаманов обещал вузу помощь в продвижении инновационных идей ТГУ, которые могут быть использованы в рамках госпрограмм, направленных на повышение обороноспособности страны. Разработкой заинтересовались также и коммерческие структуры. По предварительным оценкам стоимость проектируемого автомобиля ниже некоторых отдельных серийных внедорожников при равных или даже более высоких характеристиках. В том числе и потому, что агрегаты автомобиля максимально унифицированы.