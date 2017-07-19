В Центральном районе в аварии двух автомобилей пострадали водители (фото)

Вечером 8 июля в Центрльном районе Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. В 19:30 на пересечении улиц Карбышева и Комсомольской столкнулись два автомобиля.

28-летняя девушка, управляя автомобилем Lada Kalina (стаж - 6 лет), двигалась со стороны улицы Мира. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, автомобилистка допустила столкновение с ВАЗ-21102, за рулем которого был 22-летний тольяттинец (стаж - 1 год), двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.