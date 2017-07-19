В России принят закон о курортном сборе

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Эксперимент по оплате пользования курортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщают РИА Новости.

Каждый из этих регионов создаст фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт таких объектов.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на всю Россию.

Курортный сбор не может быть больше 100 рублей в сутки, а в 2018 году не должен превысить 50 рублей. При этом размер сбора может меняться в зависимости от сезонности, курорта, времени пребывания клиента. Конкретные ставки установят сами регионы. День заезда не учитывается при оплате, а сумма сбора не включается в стоимость проживания. Также сбор нельзя взимать после выезда из объекта размещения.