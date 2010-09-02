Стартовал фотоконкурс «Мой Тольятти»

Объявлен старт фотоконкурса «Мой Тольятти», который приурочен к празднованию 280-летия со дня основания Ставрополя - Тольятти. Принять участие в нем может любой житель Тольятти, независимо от возраста. Количество предоставленных на фотоконкурс работ не ограничено. В кадре должен быть исключительно город Тольятти.

Фотографии могут быть сделаны не только в 2017 году, но и иметь историческую ретроспективу. Фотоработы на конкурс принимают в следующих номинациях:

«Тольятти исторический» - фото территорий, мест, памятников архитектуры, имеющих историческую ценность, являющихся «знаковыми» в контексте возникновения и становления города.

«Тольятти культурный и событийный» - фото объектов социальной инфраструктуры, арт-объектов, произведений монументально-декоративного искусства, мероприятий, традиционных праздников, лиц, которые определяют культурный и событийный облик города, делают его уникальным и неповторимым.

«Тольятти урбанистический» - фото городского пространства, скверов, объектов и сооружений города.

«Тольятти панорамный» - фото с обзорными видами города, взгляд с высотных зданий, а также работы, выполненные с использованием специального фотооборудования и квадрокоптера.

Прием фотографий стартовал 17 июля и продолжится до 30 октября. Итоги конкурса будут подведены в срок до 15 ноября. Главный приз конкурса - визит в город – побратим Вольфсбург! Кроме того, у участников конкурса будет шанс получить специальный приз от организатора. Дипломами будут награждены все участники. Кроме того, с декабря 2017 года по март 2018 года будет организована выставка работа победителей фотоконкурса «Мой Тольятти».

Работы, оформленные согласно Положению, можно отправить по электронной почте: iao-shans@yandex.ru или принести в один из офисов многофункционального молодёжного центра «Шанс» по адресам: улица Коммунистическая, 87а; (с сентября), улица Карбышева, 17 и проспект Степана Разина, 53, тел. 8 (8482) 48-15-90. Пн-пт, с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.