Выявлены недостатки на пешеходных переходах вблизи тольяттинских школ

ГИБДД Тольятти осуществляет участие в приемке образовательных учреждений, расположенных на территории города. В рамках мероприятий проводятся обследования эксплуатационного состояния подъездных путей и технического состояния средств организации дорожного движения около образовательных заведений. В Тольятти расположено 62 образовательных учреждения, имеющих непосредственный выход на проезжую часть дороги, вблизи данных учреждений расположено 55 пешеходных переходов.

По состоянию на 19 июля (без учета отсутствия горизонтальной дорожной разметки), 35 пешеходных переходов не отвечают требованиям Государственных стандартов. Основными недостатками, выявленными сотрудниками Госавтоинспекции являются: отсутствие дублирующих дорожных знаков 5.19.1/2 «Пешеходный переход», ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных неровностей, светофоров типа Т.7 и светофорного регулирования на многополосных дорогах.

Несмотря на реализацию Администрацией городского округа в 2015 и 2016 годах ряда мероприятий, направленных на доведение до нормативных требований участков улично-дорожной сети в районе образовательных учреждений, а также учитывая мероприятия, которые запланированы к реализации в 2017 году, к концу текущего года из 55 пешеходных переходов, с недостатками по прежнему останется 25 пешеходных переходов (45%), отметили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.