Порядок оформления земельных участков скоро ужесточится

У жителей Самарской области осталось ограниченное количество времени на добровольное проведение процедуры уточнения границ земельных участков, находящихся в их собственности.

Дорожная карта по совершенствованию учетно-регистрационных процедур с объектами недвижимости предполагает переход к участию в гражданско-правовом обороте только земельных участков, границы которых установлены в соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Это означает, что после введения в законодательство соответствующего запрета продать, подарить или обменять наделы, не имеющие границ в кадастре, станет невозможно.

Законопроект, предусматривающий изменения в 218-ФЗ, уже подготовлен Росреестром и вскоре будет направлен на рассмотрение. После его принятия регистрация права на земельный участок может быть приостановлена при отсутствии у него установленных границ. Кадастровая палата Самарской области рекомендует собственникам воспользоваться возможностью и проверить сведения о своей недвижимости, выяснив, уточнены ли границы их земельных участков. Для этого необходимо обратиться в любой многофункциональный центр («Мои документы») и заказать выписку об объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если сведения о границах в информационном ресурсе не соответствуют требованиям земельного законодательства, то это будет отражено в графе «Особые отметки» полученного документа. В данном случае стоит воспользоваться услугами кадастрового инженера и провести межевание участка до повышения спроса на эту процедуру.

Несмотря на то, что уточнение границ по-прежнему остается одной из серьезных гарантий прав собственников, сводя к минимуму возникновение земельных споров и позволяя адекватно начислять налог на имущество, жители Самарской области не спешат обезопасить себя и свою недвижимость. В настоящее время, по информации областной Кадастровой палаты, из 1,35 млн. земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, только у 41,5% установлены границы.

- Собственники земельных участков совершенно напрасно пренебрегают процедурой установления границ, недооценивая ее важность, - отмечает директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области Андрей Жуков. – Грамотное оформление недвижимости не только избавит от споров с соседями, но и поможет, в случае необходимости, оперативно ее продать или подарить, избежав бумажной волокиты.