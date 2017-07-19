Сбербанк приглашает всех желающих на «МАРАФОН НЕДВИЖИМОСТИ»

Уважаемые тольяттинцы и гости города!

Приглашаем вас на «Марафон недвижимости», который пройдет 22 июля в субботу по адресу : г.Тольятти, Юбилейная,55. Время проведения с 10.00 до 14.00

На «Марафоне недвижимости» вы сможете:

- выбрать подходящее жилье в лучших новостройках города по специальным акциям и предложениям напрямую от ведущих партнеров – застройщиков;

- оформить заявку на ипотечный кредит по привлекательным ставкам;

- получить индивидуальную бесплатную консультацию о льготных условиях и акциях по жилищному кредитованию. Специалисты Сбербанка помогут вам выбрать выгодную программу ипотечного кредитования.

«Сбербанк соберет на одной площадке ведущих застройщиков и специалистов ипотечного кредитования банка, которые ответят на все вопросы будущих новоселов и помогут определиться с выбором. Это особенно актуально, так как сейчас ставки в Сбербанке на готовое жилье стартуют от 9,75%, а на строящееся жилье от 8%», - рассказал Алексей Брынько, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Автозаводского головного отделения ПАО Сбербанк.