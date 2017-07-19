Прокуратура проверила лагерь, в котором 13-летний тольяттинец пропорол бедро штырем

Прокуратурой района проведена незамедлительная проверка по информации о серьезной травме, полученной подростком в летнем лагере. Напомним, сообщалось, что на спортивной базе «Плес», расположенной на полуострове Копылово, 13-летний подросток, перелезая через забор за перелетевшим мячом, оступился и в его ногу воткнулся металлический штырь.

Декоративная пика на заборе полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости, спасатели были вынуждены перерезать металлический штырь, который в последующем был удален из раны уже в больнице. В настоящее время несовершеннолетний проходит стационарное лечение, жизни ребенка ничего не угрожает.

Прокуратурой Комсомольского района в связи с отсутствием должного контроля и не обеспечением безопасности несовершеннолетних во время пребывания в лагере в адрес директора МБУ ДО СДЮСШОР № 10 «Олимп», в чьем введении находится спортивная база «Плес», внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре района.

По факту причинения вреда здоровья ребенку проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наличии либо отсутствии в действиях виновных в происшедшем лиц признаков преступления. Ход проверки взят прокуратурой района на контроль.