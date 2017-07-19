Управление соцзащиты закрывает два пункта приема граждан в Тольятти

ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» информирует о том, что в Автозаводском районе закрываются пункты приема граждан:

с 18 июля 2017 г. по адресам: бульвар Космонавтов, 4 и бульвар Луначарского, 3;

с 19 июля 2017 г. по адресам: бульвар Буденного, 6 и бульвар Кулибина, 2.

Прием жителей, проживающих в жилых домах, территориально относящихся к почтовым отделениям №24, №27, №31, №32, №42, №44 и №57, будет осуществляться в офисах отдела назначения адресной социальной помощи по Автозаводскому району по адресу: б-р Орджоникидзе, 16, каб. №100, №111, дополнительные кабинеты №106, №110, №222, телефоны для справок: 54-30-76, 54-97-95.

Часы приема:

Понедельник - с 8:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 12:48;

Вторник, Четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12.48;

Среда, Пятница - с 8:00 до 12:00.