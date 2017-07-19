Тольятти готовится отпраздновать День военно-морского флота

29 июля во всех районах города пройдут памятные церемонии, посвященные празднованию Дня военно-морского флота. Организаторами мероприятий стали тольяттинская городская общественная организация "Союз офицеров запаса "Честь имею" и администрация города.

В Центральном районе с 10:00 до 10:30 у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова (на пересечении улиц Ушакова и Мира) состоятся торжественный молебен и возложение цветов. В мероприятии примут участие курсанты Детского морского центра им. Е.А. Никонова и навигацкой школы, которые пройдут перед собравшимися праздничным строем.

С 11:00 до 11:20 ветераны почтут память погибших моряков возложением венка у Вечного огня на площади Свободы. Участников церемонии встретит почетный караул. В Автозаводском районе аналогичные мероприятия запланированы на 12:00 в Парке Победы, в Комсомольском - в 14:00 на площади Никонова.

Организаторы праздника наметили памятные мероприятия не только в Тольятти, но и в Ставропольском районе. Около 13:00 на кладбище села Васильевка будут возложены цветы к могиле Героя Советского Союза Евгения Никонова. Здесь же ветераны ВМФ встретятся с учащимися местной средней школы. После 16:00 участники церемонии переместятся в акваторию речного порта. Ветераны и приглашенные гости отправятся на прогулку по Куйбышевскому водохранилищу, во время которой возложат венки на воду.

В воскресенье, 30 июля, с 18:00 до 20:00 на площадке МЦ "Спутник" состоится праздничная программа "Военно-морскому флоту быть!" В торжественной части мероприятия примут участие первые лица города. Уже подтвердил свое присутствие на празднике глава администрации Комсомольского района города Артем Анисимов.

В концертной части программы горожанам будут представлены творческие выступления коллективов ДЦ "Русич": вокальные ансамбли "Веселуха" и "Встреча", детская хореографическая студия "Изюминка", клуб исторического костюма "Круг", школа танца "OUTSIDE", Ирина Герасимова.