В Тольятти пройдет IV Всемирный Фестиваль уличного кино

27 июля в 21:00 на открытой площадке культурно-досугового центра «Буревестник» состоится конкурсный показ в рамках IV Всемирного Фестиваля уличного кино, который этим летом пройдет в 60 странах мира.

Некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке, за три года заработал два мировых рекорда, проехал более 20 тысяч километров и собрал больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры.

В этом году Тольятти впервые присоединился к эстафете, объединяющей любителей кино из более 300 городов. Для зрителей организаторы подготовили шесть лучших короткометражных лент молодых российских режиссеров. После просмотра желающие смогут принять участие в голосовании за понравившийся фильм. Лучшую режиссерскую работу выберут после подсчета всех голосов по итогам фестиваля.

«Фестиваль уличного кино – по-настоящему народный феномен, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошел Тольятти».