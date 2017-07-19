ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» задолжало городу 3,5 млн рублей

Тольяттинская прокуратура проверила соблюдение ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» требований законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.



Прокурорской установлено, что организация на основании договора, заключенного с администрацией города с 2014 года арендует земельный участок, предназначенный для эксплуатации продовольственной базы и павильона. Согласно условиям договора общество обязано вносить арендную плату, что является существенным условием договорных отношений. Однако проверкой выявлена задолженность по вышеуказанному договору в размере более 3,5 млн рублей. Неисполнение арендатором условий по внесению арендных платежей влечет невозможность исполнения доходной части бюджета городского округа.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой в адрес директора ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» внесено представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, арендатором утвержден график полного погашения задолженности до 01.11.2017, а также внесен первый платеж в размере 800 000 рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры города.