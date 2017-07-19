Фото: sibdepo.ru

Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей

Областное Управление Роспотребнадзора со ссылкой на сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее:

в рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей уже в 2018 году.

Следует отметить, что надзор в сфере защиты прав потребителей охватывает практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов, и такая инициатива Роспотребнадзора является наиболее значимой с точки зрения административного воздействия на бизнес.

Для обеспечения неснижаемого гарантированного уровня защиты потребительских прав граждан деятельность Роспотребнадзора будет направлена в том числе на профилактическую работу вместе с бизнесом и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 19.07.2017 17:45 [102] (1)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus