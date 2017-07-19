Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей

Областное Управление Роспотребнадзора со ссылкой на сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее:

в рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей уже в 2018 году.

Следует отметить, что надзор в сфере защиты прав потребителей охватывает практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов, и такая инициатива Роспотребнадзора является наиболее значимой с точки зрения административного воздействия на бизнес.

Для обеспечения неснижаемого гарантированного уровня защиты потребительских прав граждан деятельность Роспотребнадзора будет направлена в том числе на профилактическую работу вместе с бизнесом и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.