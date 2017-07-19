На улице 50 лет Октября грабители отобрали у тольяттинца золотую цепочку, кольцо и крестик

Вечером 14 июля в дежурную часть полиции обратился 30-летний тольяттинец, сообщивший о том, что на улице 50 лет Октября на него напали двое незнакомцев и похитили имущество на общую сумму 35000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего, свидетелей и установили приметы нападавших. Ориентировку направили всем наружным службам. За совершение грабежа тольяттинские полицейские разыскивали двоих молодых людей.

В ходе оперативных мероприятий, 17 июля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых во дворе дома по Печерскому проезду, где проживал один из нападавших. Ими оказались безработные, ранее судимые местные жители, 1988 и 1990 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном. Со слов злоумышленников, похищенную у прохожего золотую цепочку и кольцо они продали, а вырученные деньги потратили. Золотой крестик, обнаруженный у одного из задержанных, был возвращен потерпевшему, сообщает облГлавк.

В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.