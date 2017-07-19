Тольяттинка Анастасия Гуженкова стартует на чемпионате мира по водным видам спорта

Представительница МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» Анастасия Гуженкова сегодня вылетела в Венгрию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

В состав сборной команды России, готовящейся выступать на 17-м первенстве планеты под эгидой FINA, были включены 28 спортсменов, прошедших отбор на чемпионате России в Москве, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Пловцы в Будапеште будут состязаться с 23 по 30 июля в 50-метровом бассейне «Арена Дуная» и разыграют 42 комплекта наград. Настя заявлена на трех дистанциях. На 200-метровке вольным стилем она поплывет 25-го числа, на дистанции 200 метров баттерфляем – 26-го, а 27-го ей предстоит участвовать в кролевой эстафете 4х200.

Тольяттинские наставницы Гуженковой – тренеры-преподаватели МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» Алла Журавлёва и Елена Белкова – намерены прибыть к месту событий 23 июля, чтобы на главном турнире сезона поддержать свою молодую воспитанницу, которой в августе этого года исполнится 20 лет.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 19.07.2017 18:23 [64] (0)
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