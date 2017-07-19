В доме на улице Революционной соседская сигарета подожгла балкон

Сегодня днем в доме №18 по улице Революционной произошел пожар. На балконе одной из квартир на шестом этаже загорелись вещи. Очевидцы, заметившие сильный дым, в 13:40 вызвали пожарных.
Еще до их приезда хозяевам квартиры удалось самостоятельно потушить пожар. Площадь горения составила около полуметра, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - окурок сигареты, который залетел на балкон от соседей сверху, рассказали сотрудники МЧС.
Отметим, что сегодня горадминистрация распространила предупреждение о возникновении бытовых пожаров. В этом году в них погибло пять человек, травмы получили - 12.
Как правило, пожары возникают в квартирах, дачных домиках и банях в результате неосторожного обращения с огнём. Плачевно заканчиваются такие действия горожан, как курение в постели, разжигание костра бензином, расположение рядом с открытым огнем легковоспламеняющихся вещей (бумаги, изделий из дерева и пластика, одежды, баллончиков с горючими аэрозолями и т.д).
Пренебрежение элементарными требованиями пожарной безопасности приводит к серьезным последствиям: гибели в результате отравления продуктами горения, ожогам от I до IV степени (от покраснения кожи до омертвления костей).
Нередко получению травм способствует неправильная расстановка мебели в помещении, которая преграждает доступ к выходу, тем самым затрудняя своевременную эвакуацию.
В целях сохранения жизни и здоровья необходимо помнить следующие правила:
Администрация города призывает горожан соблюдать требования пожарной безопасности и учить детей безопасному поведению с огнём.
Фото: «Происшествия Тольятти»