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Тольяттинская «Жигулевская долина» развивает свои площадки

Заключен государственный контракт от 20.06.2017 № 407 с ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти», сообщили в облправительстве.

Напомним, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» - один из крупнейших технопарков России. Общая площадь его объектов составляет 67 тысяч кв.м.

Проект технопарка «Жигулевская долина» направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Самарской области, создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики Тольятти, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей.  Основной задачей Технопарка является предоставление поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта. 
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 20.07.2017 07:01 [31] (0)
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