Активисты очистили берег Васильевских озер от мусора

Более 9 тыс. квадратных метров береговой линии Васильевских озер вблизи Тольятти очистили активисты Общероссийского Народного Фронта в рамках реализации приоритетного проекта "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок", сообщает пресс-служба горадминистрации.

В рамках экологического субботника было собрано и вывезено около 250 кубометров бытового мусора. В субботнике приняли участие более трех десятков молодых активистов ОНФ и волонтеров г.о. Тольятти. Помощь техникой и материалами для уборки оказали администрация города и социально ориентированные предприятия.

- Организация экологических субботников ставит перед собой цель развития бережного отношения к природе, привлечения внимания всех горожан к проблеме загрязнения лесов, парков, пляжей, озер и других мест массового отдыха, и формирует нормы экологического поведения в сфере обращения с отходами, - отметил активист ОНФ Денис Радченко.- Проблема отходов касается всех и каждого. Наше здоровье напрямую зависит от состояния природы.

Ведь мусор не только портит картинку. Вредные химические соединения проникают в почву, воду, растения, и, в конечном счёте, в человека. Поэтому участие в субботнике каждого жителя города очень важно.

Напомним, в апреле этого года молодые активисты г.о. Тольятти ликвидировали несанкционированную свалку в районе дачного массива вблизи Поволжского шоссе. И до конца летнего сезона своими силами ОНФ своими силами намерен провести еще несколько субботников в местах массового отдыха горожан.