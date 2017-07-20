Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне постов

Министерство внутренних дел России вернуло автоинспекторам отмененное пять лет назад право останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Как пишет "Российская газета", на совещании у главы государства Горовой признал, что издание подобного приказа было "ошибкой с нашей стороны". Об этом, по его словам, говорят и транспортная логистика, и география страны.

В действующей редакции административного регламента, которым руководствуются автоинспекторы, содержится перечень оснований для остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД. Одно из них - "проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров". Ранее этот пункт был снабжен указанием на то, что такая остановка может быть произведена только на стационарных постах ДПС.

Замминистра также доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. Из 7 последних происшествий с участием автобусов в четырех водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, по данным МВД, уже выросло на 21 процент. В связи с этим в МВД приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные. И в случае нарушения режима труда и отдыха их водителей предоставлять водителям возможность отдыха. Для этого полицейские наложат маршруты движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД.