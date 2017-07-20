АВТОВАЗ выплатил увольняющимся 1,2 млрд руб. компенсаций

АВТОВАЗ с сентября 2016 года по июль 2017 года выплатил около 1,2 млрд руб. компенсаций своим сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию или перейти на другую работу по специальной корпоративной программе поддержки персонала, сообщает ТАСС, ссылаясь на полпреде президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

"Такая практика обязательно будет продолжена, и, соответственно, будет оказана и поддержка со стороны правительства России", - отметил полпред.

Проект постановления о поддержке со стороны правительства РФ сейчас находится в высокой степени готовности, и, как ожидается, в ближайшее время это постановление будет принято, сказал Бабич.

"Очень важно, чтобы люди не волновались, не переживали - и правительство, и администрация президента очень внимательно следят за обстановкой в Тольятти, на АВТОВАЗе, на предприятиях, которые работают в периметре АВТОВАЗа", - подчеркнул полпред.

Напомним, ранее Бабич заявил о том, что АВТОВАЗ планирует сократить более 8 тысяч человек.