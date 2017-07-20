На проспекте Степана Разина грабитель вырвал у одинокой тольяттинки сумку и убежал

Житель Тольятти 1989 года рождения подозревается в ограблении 19-летней девушки. Как сообщает облГлавк, подозреваемый, находясь возле дома на улице Степана Разина, заметил девушку, которая шла по улице одна. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, мужчина вырвал из ее рук сумку и скрылся.

Пострадавшая сразу же обратилась за помощью в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 2 200 рублей.

Тольяттинка подробно описала своего обидчика, и сообщила, что он был в ярко-коричневом свитере. В ходе обследования прилегающей территории патруль заметил мужчину, который подходил под описание подозреваемого. Стражи правопорядка приняли решение задержать гражданина. Подозреваемый признался, что причастен к ограблению. Похищенное было изъято у злоумышленника и возвращено потерпевшей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа.