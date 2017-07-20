Работникам АВТОВАЗа выплатят премию

14 июля на АВТОВАЗе на заседании согласительной комиссии был принят ряд положительных решений по обращению профсоюзного комитета ППО (профсоюза АСМ).
По предложению профсоюзного комитета АВТОВАЗа руководством Общества принято положительное решение о выплате единовременной премии всем работникам завода, не имеющим нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка за 2017 год, пропорционально отработанному фонду времени.
Как отметили представители администрации, исходя из финансовой возможности предприятия, размер премии составит 6 000 рублей. Сама же премия будет начислена в августе месяце в сроки перечисления аванса, сообщает профсоюзавтоваза.рф.