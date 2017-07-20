В Индустриальном парке АВТОВАЗа создадут около 6 тыс. рабочих мест

В Индустриальном парке АВТОВАЗа создадут около 5-6 тыс. рабочих мест, на которые смогут перейти часть сотрудников предприятия, сообщил ТАСС полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

"Сейчас в Индустриальном парке работает уже почти 800 человек. Предполагаем, что емкость парка может достичь 5-6 тыс. человек. Там будут созданы предприятия малого и среднего бизнеса, которые будут работать на АВТОВАЗ, во взаимодействии с АВТОВАЗом, и самое главное - что люди ничего не потеряют", - отметил Бабич.

Полпред подчеркнул, что при сокращении необходимо предоставить людям не только соцгарантии, но и возможность трудоустройства.

"По предполагаемому сокращению персонала есть заявленное количество, которое АВТОВАЗ заявляет как экономически обоснованное, но для правительства России, для нас всех крайне важно, чтобы все эти процедуры были сопряжены с исполнением социальных гарантий, и не просто гарантий... Людям будут предложены высокооплачиваемые рабочие места в рамках Индустриального парка", - сказал полпред.

В феврале этого года началась реализация проекта Индустриального парка, в числе основных задач которого - создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов, выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АВТОВАЗе и осуществление работ, ранее выполнявшихся сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти.