Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Задержанный сотрудниками вневедомственной охраны житель Нижегородской области находился в федеральном розыске – патрульные передали его полицейским.

Мужчину, находившегося в федеральном розыске, сотрудники Росгвардии задержали на территории Центрального района Тольятти. Следовавший по улице 50 лет Октября экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного пешехода. Увидев служебную машину Росгвардии, он явно занервничал и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали его.

В дальнейшем патрульные выяснили, что для такого поведения у мужчины были основания. Проверив его по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили – 35-летний задержанный с мая текущего года находится в федеральном розыске. Житель Нижнего Новгорода являлся подозреваемым по уголовному делу, но скрылся от правоохранительных органов, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в отдел полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска для проведения следственных действий.