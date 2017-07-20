ПВГУС – лучший выбор!

Поволжский государственный университет сервиса в прошлом году отметил свое 35​-летие. На протяжении всего этого периода он готовит кадры для сферы сервиса, почти 20 лет – для сферы туризма и гостеприимства. Сегодня ПВГУС – это авторитетный учебный, научный и инновационный центр, в котором реализуются образовательные программы высшего образования по экономике, социально-​культурной деятельности, дизайну и прикладному искусству, инфокоммуникационному сервису и фундаментальной информатике; образовательные программы среднего профессионального образования; актуальные программы дополнительного профессионального образования. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года разработан ряд образовательных программ, ориентированных на спортивный менеджмент и туризм.

В университете созданы все условия для получения качественного образования. В структуре находится три института и два факультета: институт экономики, институт дизайна, туризма и социальных технологий, институт заочного обучения, факультет информационно-технического сервиса, факультет среднего профессионального образования, который стал пользоваться очень большой популярностью. На балансе вуза стоят семь корпусов, есть отличный спорткомплекс, хорошо оснащена научная библиотека, существуют собственные электронно-библиотечные ресурсы, огромные объемы библиотечно-информационного обеспечения, которое позволяет реализовать качественное образование в условиях самоподготовки, и в условиях использования всех современных информационных технологий. ПВГУС прошел государственную аккредитацию и имеет право на выдачу дипломов государственного образца по всем направлениям, которые заявлены к набору.

Университет предлагает абитуриентам многолетний опыт, наработанный в большом контакте с Правительством Самарской области, а именно с Департаментом туризма, Департаментом культуры, с Министерством культуры, с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с зарубежными вузами и партнерами. Качество образования признано в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях. Свой статус регионального вуза ПВГУС подтверждает многолетним набором абитуриентов по всему Поволжью.

Поволжский государственный университет сервиса ежегодно принимает участие в конкурсе лучших образовательных инновационных программ России. На протяжении последних шести лет он является его победителем. У вуза есть программа развития, утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации. Есть полностью сформированный штат преподавателей, полностью сформированная материально-техническая база, есть все основания для получения качественного образования. По итогам прошлого года ПВГУС выполнил все критерии мониторинга вузов РФ. Поэтому, поступая в наш вуз, вы получите образование по всем тем требованиям, которые государство предъявляет к качеству подготовки специалистов.

За 35 лет в университете были подготовлены тысячи молодых специалистов, ставших в дальнейшем руководителями, профессионалами высокого уровня.

Прием документов на очное бюджетное обучение завершается 26 июля 2017г. Спешите!

С программами подготовки, стоимостью обучения, количеством бюджетных мест ПВГУС можно ознакомиться на сайте приёмной комиссии http://www.priem.tolgas.ru.

Подать документы на обучение в Поволжском государственном университете сервиса иногородние абитуриенты могут не только в Тольятти. Их прием проводится уполномоченными лицами в представительствах ПВГУС по всему Поволжскому региону: в городах Жигулевск, Кузнецк, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель, Ульяновск, Хвалынск, Сызрань, в пгт. Новоспасское и с. Сергиевск.

Вопросы, касающиеся поступления в ПВГУС, можно задать специалистам Приемной комиссии ПВГУС по телефону 8(8482) 22-22-83.

Материал размещен на правах рекламы