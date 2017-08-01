Где выгоднее учиться?

Поволжский государственный университет сервиса выяснил, что учиться в родном городе выгоднее.

- Мы проводили исследования и сравнивали, где выгоднее учиться: на СПО или в 10-11 классах общеобразовательной школы в Тольятти, – пояснила директор департамента по работе с абитуриентами ПВГУС Надежда Пудовкина. - Результаты Вас удивят: средний расход в месяц на факультете СПО ПВГУС (внебюджетное обучение) составит от 3836 рублей в месяц, итого в год от 46030 рублей. При обучении в 10-11 классах с одновременной подготовкой к ЕГЭ с репетиторами расходы в месяц составят 14400 рублей, в год - 172800 рублей.

Второе наше исследование было посещено стоимости обучения (очная форма) в вузе с проживанием в разных городах для выпускников 11 классов. По нашим расчетам расходы при обучении в ПВГУС (Тольятти) за год составят 185470 руб, в Москве - 414660 руб, в С-Петербурге - 302682 руб, в Казани - 232300 руб, в Самаре - 246970 руб.

Вот Вам и простая арифметика о стоимости обучения, и ответ на вопрос: «Выгоднее ли учиться в родном городе?».

Направления подготовки и специальности университета (среднее профессиональное образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/spo/

Направления подготовки и специальности университета (высшее образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/vo/

Направления подготовки университета (магистратура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/mag/

Направления подготовки университета (аспирантура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/asp/

Сроки завершения приема документов:

1. Средне профессиональное обучение:

Очная форма (бюджет и внебюджет):

10 августа 2017 г на творческие специальности (Дизайн, ДПИ);

15 августа 2017 г. на все остальные специальности.

Заочная форма (бюджет и внебюджет):

17 октября 2017 г. на все специальности.

2. Бакалавриат / специалитет:

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 18 августа 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ВИ): 8 августа 2017 г.

Заочная форма бюджет (ЕГЭ): 3 августа 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 19 октября 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ВИ): 11 октября 2017 г.

3. Магистратура:

Заочная форма бюджет: 8 августа 2017 г.

Заочная форма внебюджет: 11 октября 2017 г.

Приемная комиссия ПВГУС: (8482) 22-22-83, г.о. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4.

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