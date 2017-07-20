Приставы могут списать россиянам долгов на 1 трлн рублей

В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками, пишут "Известия" со ссылкой на данные ФССП.

Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет. В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016-м приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе (общая сумма задолженности составляла 3 трлн рублей). За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6% производств.

По прогнозам источника издания, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%. По его данным, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически 1 трлн списанных безнадежных долгов. При этом собеседник "Известий" подчеркнул, что всё чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 65%.