На рыбка из Тольятти возбудили уголовное дело за незаконную ловлю

Во время патрулирования территории рядом с Жигулевской ГЭС сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 43-летнего тольяттинца, подозреваемого в незаконной добыче рыбы.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый, находясь в запретной зоне Саратовского водохранилища, в местах нереста и миграционных путей к ним, используя рыболовную снасть, оснащенную пятью крючками, произвел незаконную добычу рыбы. Уловом мужчины стали двенадцать судаков. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 000 рублей. По данным сотрудников полиции, злоумышленник в настоящее время нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.