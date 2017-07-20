Россия признана одной из худших стран в мире для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе за 2017 год Россия оказалась в числе худших стран в мире для пенсионеров. Наша страна заняла в рейтинге 40-е место из 43, хуже оказались только Бразилия, Греция и Индия, пишет "Интерфакс".

При составлении индекса по шкале от 0 до 100 оценивались ряд параметров: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье. Результат России - 45% (за 100% берется идеальная для выхода на пенсию страна), при этом с прошлого года он снизился на 1%.

За год ухудшились показатели РФ по шкалам материального благополучия и по качеству здравоохранения, но немного улучшились позиции в вопросах качества жизни и финансов. Также РФ получила низкие оценки по вопросам экологии: 3-е место с конца по качеству окружающей среды и 6-е с конца по индикаторам биоразнобразия.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).

Авторы рейтинга отмечают, что, несмотря на низкое положение России в рейтинге, она демонстрирует хорошие результаты по показателям государственной задолженности (3-е место) и по коэффициенту пенсионной нагрузки (11-е место).