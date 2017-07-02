Стало известно, чем занимались дети в незаконном детском лагере под Тольятти

В первых числах июля сотрудниками линейного отдела внутренних дел на транспорте (ЛОВД) был экстренно расформирован несанкционированный детский лагерь, располагавшийся с 3 по 7 июля на о. Голодный Самарской области.

Организатором лагеря выступил индивидуальный предприниматель из города Тольятти. Имеющаяся у него лицензия позволяла заниматься реализацией программ детских праздников, но не допускала организации лагерей отдыха для детей. Но отсутствие соответствующего разрешения не помешало мужчине через соцсети найти желающих и, заключив договора с родителями 19-ти несовершеннолетних (от 10 до 16 лет), вывезти их на весельных лодках на остров, сообщили в горадминистрации.

За 7 тысяч рублей детям и подросткам предлагалась пятидневная экстремальная программа «Робинзонада» под присмотром двух молодых людей-помощников организатора несанкционированного лагеря. Особо стоит отметить, что заезд участников происходил в тот день, когда МЧС объявило штормовое предупреждение, но организатор предпочел не принимать этого в расчет. В настоящее время в отношении предпринимателя рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В департаменте социального обеспечения администрации г.о. Тольятти настоятельно рекомендуют родителям более ответственно относиться к выбору мест организации отдыха несовершеннолетних. И напоминают, что детский оздоровительный лагерь должен иметь не только утвержденные программы организации детского досуга и штат квалифицированных специалистов, но и разрешения Роспотребнадзора, МВД, МЧС и Министерства образования Самарской области. Все действующие санкционированные лагеря можно найти в реестре действующих оздоровительных учреждений на территории Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.07.2017 13:24 [230] (0)
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