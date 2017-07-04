Сотрудники дорожной полиции проводят акции в тольяттинских дворах

"Хотите узнать о дорожной безопасности? Тогда мы едем к вам!" - под таким девизом проходит акция сотрудников полиции города Тольятти. Профилактическими мероприятиями ежедневно охвачено сразу несколько дворов всех районов города.

В рамках мероприятий «Детям – безопасный двор» сотрудники дорожной полиции продолжают ежедневную работу с ребятами, гуляющими во дворах, и со взрослыми, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

К мероприятиям присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Конкурсы, викторины по Правилам дорожного движения с детьми, беседы о безопасности во дворах со взрослыми – эти мероприятия, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции города Тольятти, стали уже привычными.

Детям нравится внимание к себе со стороны сотрудников полиции, они рады тому, что могут поучаствовать в обсуждении важных вопросов дорожной безопасности. Ну, а взрослые благодарны за то, что работа сотрудников полиции не носит «карательный» характер и за то, что офицеры полиции могут доступно разъяснить, как обезопасить детей на улицах и во дворах.