Лучшие студенты из российских регионов проходят практику на ТоАЗе

В 2017 году производственную практику на ТоАЗе пройдут 120 студентов из трех регионов России. 70 студентов уже завершили практику на предприятии в этом году, еще 50 ознакомятся с производством до конца декабря.

Сейчас на ТоАЗе проходят практику студенты Тольяттинского государственного университета (ТГУ): будущие специалисты под шефством кураторов – сотрудников «Тольяттиазота» - посещают агрегаты, лаборатории, очистные сооружения ТоАЗа, знакомятся с процессами современного производства, изучают агрегаты, учатся заполнять документацию.

Из Самарской области в «Тольяттиазот» на практику также направляют Тольяттинский политехнический колледж и Тольяттинская академия управления, а из других регионов России - Ивановский химико-технологический институт и Дмитровградский технологический институт.

«Тольяттиазот» уделяет огромное внимание кадровой политике, поэтому приглашая студентов и обучая их, мы делаем вклад в развитие нового поколения сотрудников, т.к. практика - одно важнейших направлений подготовки будущих специалистов, - рассказала Татьяна Ефремова, заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот». - Приятно отмечать, что интерес студентов к нам – взаимный: «Тольяттиазот» - одно из самых крупных и современных химических предприятий России, с высокопрофессиональным коллективом, и будущим специалистам интересно, комфортно и престижно проходить практику у нас».

В числе практикантов – только хорошисты и отличники, успехи в обучении являются одним из главных условий прохождения практики на предприятии. На практику принимают студентов, начиная со 2 курса, многие студенты в ходе практики начинают собирать материал для будущего диплома и впоследствии выбирают его темой деятельность ТоАЗа.

«ТоАЗ принимает на практику лучших студентов, обучающихся по профильным для предприятия специальностям, чтобы помочь им погрузиться в профессиональную среду и понять, в чем будет заключаться их работа после окончания вуза», - отметила Татьяна Ефремова.