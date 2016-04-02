Тольяттинский велосипедист выиграл золото Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) проходят XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях принимают участие 334 спортсмена, из них 15 - из Самарской области. Вчера золотую медаль Игр завоевал тольяттинский велосипедист Илья Гутенев, сообщает пресс-служба облправительства.

В спринте на 1000 метров Илья Гутенев успешно преодолел все отборочные этапы и вышел в финал. В споре за золотую медаль тольяттинский спортсмен дважды был быстрее в заездах с соперником из Китая, став победителем соревнований.

На предыдущих летних Сурдлимпийских играх 2013 года Гутенев в той же дисциплине выиграл серебро.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 20.07.2017 14:42 [120] (0)
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