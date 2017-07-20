В ДКИТ пройдет единый день кастинга

27 августа в большом зале Дворца культуры, искусства и творчества состоится единый день кастинга и записи в творческие коллективы.

Если ваш ребенок любит, петь, танцевать и выступать на сцене, не упустите свой шанс. Приходите в последнее воскресенье августа в ДКИТ, пройдите отбор и тогда именно ваши дети станут частью самой большой творческой команды Тольятти.

Кастинг будет проводиться по таким направлениям как брейк-данс, эстрадные современные и народные танцы, цирковое искусство, вокал на белорусском, татарском и русском языках, хореография и театрально искусство.

Начало кастинга в 10.00.

Дополнительная информация по телефону: 35-48-02.
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  3. 20.07.2017 15:34 [97] (0)
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