Российским школьникам расскажут о присоединении Крыма и санкциях

В российских школах появятся уроки современной истории России, посвященных государственной политике последних трех лет. Школьникам расскажут о воссоединении Крыма с Россией, западных санкциях и ответных мерах. В данный момент пилотный проект готовит Минобрнауки, сообщают "Известия".

В министерстве считают, что нынешняя школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы, что не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности. В связи с этим, в ведомстве планируют подготовить методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию.

"Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России", - сообщили в Минобрнауки.

Уроки современной истории России начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ, пояснили в Минобрнауки.