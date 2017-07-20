Депутаты высказали замечания к работе по сохранению знаковых мест Тольятти

В городской Думе был рассмотрен отчёт администрации о работе по развитию и содержанию знаковых и социально значимых мест г.о. Тольятти в 2016 году.

Депутаты высказали замечания, связанные как с нарушением сроков предоставления сведений, так и относительно объёма информации о проделанной работе. Больше всего вопросов возникло по линии деятельности департамента по управлению муниципальным имуществом под руководством Инны Сорокиной, в функционал которого входит формирование земельных участков, а также оформление и регистрация прав муниципальной собственности на объекты, сообщает пресс-служба горДумы.

Дума г.о. Тольятти продолжает совместно с общественностью прорабатывать вопросы обустройства городского пространства, от дворовых территорий до мест массового пребывания горожан. В рамках этой работы, начатой ещё в 2014 году, было утверждено Положение о знаковых местах города, был сформирован перечень таких мест. Депутаты, в том числе настаивают на включении знаковых мест в один из слоёв Генплана, чтобы эти земельные участки и объекты стали неотчуждаемыми, не уходили под коммерческую застройку.

Перечень знаковых и социально значимых мест Тольятти включает 326 объектов. Отчёт, который администрация города представила в Думу, содержит информацию по 219 объектам. По данным администрации, в минувшем году на 70 объектах проводились работы по содержанию, 72 памятных места были благоустроены и отремонтированы. На 61 объекте подрядчики ухаживали за цветниками, газонами и зелеными насаждениями.

Однако представленный отчёт вызвал ряд вопросов к подразделениям администрации, которые работают по данным направлениям. В 2015 году депутаты поставили перед чиновниками конкретные задачи относительно дальнейших действий, направленных на сохранение и развитие объектов и территорий. Речь шла о необходимости проведения работы по формированию земельных участков, в том числе постановка на государственный кадастровый учет, оформление в установленном порядке права муниципальной собственности на земельные участки, включение земельных участков в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также оформление в установленном порядке права муниципальной собственности на объекты Перечня, подлежащие включению в реестр муниципальной собственности. Эти рекомендации повторялись и в последующих решениях Думы.

Однако спустя почти два года депутаты констатируют неутешительные итоги работы, входящей в зону ответственности департамента по управлению муниципальным имуществом. В связи с тем, что вопрос остается открытым, депутаты потребовали представить до 1 сентября подробную информацию о ходе формирования земельных участков, на которых расположены 18 знаковых и социально значимых объектов недвижимого имущества, и сведения о планируемых сроках завершения оформления и регистрации прав муниципальной собственности на 13 объектов. А также сведения о проделанной работе по учёту и включению в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти муниципальных объектов, включенных в Перечень знаковых объектов.

Комиссия по знаковым и социально значимым местам городского округа, которую возглавляет депутат Михаил Носорев, продолжит работу по уточнению и дополнению перечня объектов. А постоянная комиссия Думы по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики под руководством Константина Кузнецова будет отслеживать ситуацию с содержанием, благоустройством и ремонтом знаковых мест Тольятти.