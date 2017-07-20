В России почти втрое‍ выросла естественная убыль населения

В период с января по май 2017 года смертность в России значительно превысила рождаемость, сообщают РИА Новости.

Согласно данным Росстата, на 1 июня численность населения страны составила 146,8 миллиона человек, что на 31,1 тысячу человек (на 0,02%) ниже, чем в начале года. Причиной этого стал рост естественной убыли населения, отмечают статистики.

За первые пять месяцев естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек — это почти втрое выше, чем за аналогичный период 2016 года (41,6 тысячи). Вместе с тем потери в численности на 72,2% компенсировал миграционный прирост.

За указанный период число умерших россиян в целом превысило число родившихся в 1,2 раза, причем в 28 субъектах Российской Федерации данное превышение составляло от 1,5 до 2 раз. В 21 субъекте был зафиксирован естественный прирост населения. За аналогичный период прошлого года превышение рождаемости над смертностью отмечалось в 33 субъектах России, напоминает Росстат.

Всего за первые пять месяцев текущего года скончались 791 тысяча жителей страны, 679,2 тысячи новых россиян появились на свет. В 2016 году эти цифры составляли 804,1 и 762,5 тысячи человек соответственно. По сравнению с аналогичными данными прошлого года специалисты отметили снижение рождаемости в 84 субъектах, а смертности — в 63 субъектах РФ.