Тольяттинцев просят воздержаться от прогулок по восточной части набережной 8 квартала

Администрация Тольятти информирует горожан о соблюдении правил безопасности при посещении Набережной 8 квартала.

Во избежание несчастных случаев, жителям города необходимо воздержаться от прогулок по восточной части набережной Автозаводского района, где ранее произошло обрушение участка пешеходной дорожки.

Общая протяженность аварийной территории составляет около 400 метров. Место провала огорожено забором, по периметру установлены информационные щиты.

Напомним, в ночь на 30 мая на набережной 8 квартала образовался еще один провал, шириной в несколько метров. Новый провал асфальтового покрытия произошел неподалеку от старого, на восточной части набережной. 31 мая на набережной 8 квартала несколько грузовых машин засыпали образовавшиеся провалы бетонным ломом, а чуть позже место было обнесено забором.