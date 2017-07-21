ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян в триллион рублей

Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых добивается служба приставов, сообщает в четверг пресс-служба ФССП.

Ранее газета "Известия", ссылаясь на данные ФССП, сообщила, что судебные приставы якобы могут списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками.

В ведомстве заявили, что всего у них на исполнении находятся более 4,3 миллионов исполнительных производств о взыскании просроченных кредитов на 2,6 триллиона рублей. 1,4 миллиона из них заведены в этом году, остальные остались с прошлых.

"Только 11%, или 488 тысяч от общего количества исполнительных производств … окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту", — рассказали в ФССП.

По 81% исполнительных производств судебными приставами осуществляются меры принудительного исполнения, в том числе по 37% — взыскание через зарплату и другие доходы.

При этом в ФССП подчеркнули, что с начала года удалось взыскать на 48% большую сумму по этой категории дел, чем годом ранее.