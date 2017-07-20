В частном секторе Тольятти пройдет ремонт дорог

В августе в частном секторе Тольятти начнутся работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом. В этом году на эти работы выделяются около 6 млн рублей, пишут "Городские ведомости".

Многие годы жители частного сектора были вынуждены самостоятельно, с помощью подручных средств поддерживать свои улицы в рабочем состоянии. Из-за недофинансирования дорожной отрасли дороги здесь практически не ремонтировались. Но в 2012 году по согласованию с жителями и депутатами был составлен перечень улиц, которые решено было отремонтировать с помощью асфальтогранулята — верхнего слоя дорожного полотна, снятого в результате ремонта городских магистралей. Практика оказалась успешной. Так что она продолжается и по сей день. Уже определены улицы, на которых будут производиться работы. Они находятся в Центральном и Комсомольском районе:

проезд Молодежный;

ул. Калинина от ул. Шлютова до поезда Чернышевского;

проезд Свободы;

ул. Д. Ульянова;

ул. У. Ульяновой (от ул. Мичурина до 7-го Онежского переулка);

проезд Ключевой;

ул. Пархоменко;

ул. Заречная;

ул. Брестская;

ул. Телеграфная (от ООТ «Туберкулёзный диспансер» до ул. Фадеева);

проезд Иркутский (от ул. Менделеева до ул. Высоковольтная);

проезд Осиновый;

ул. 2-я Линейная (от д. 16 до д. 27);

ул. Окольная (от д. 2 до д. 5);

ул. Воронежская;

переулок Рижский;

ул. Клары Цеткин (от д. 12 до д. 26);

проезд от ул. Ингельберга между домами 82, 84 до ул. Кооперативной;

проезд от ул. Ингельберга между домами 45,47 до ул. Краснознаменной;

ул. Пушкина.

Электронный аукцион, на котором определится подрядная организация, которой доверят данный фронт работ, состоится 7 августа. После подписания муниципального контракта работы, скорее всего начнутся после 20 августа. А завершится они должны в конце октября.