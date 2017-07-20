В частном секторе Тольятти пройдет ремонт дорог

В августе в частном секторе Тольятти начнутся работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом. В этом году на эти работы выделяются около 6 млн рублей, пишут "Городские ведомости".

Многие годы жители частного сектора были вынуждены самостоятельно, с помощью подручных средств поддерживать свои улицы в рабочем состоянии. Из-за недофинансирования дорожной отрасли дороги здесь практически не ремонтировались. Но в 2012 году по согласованию с жителями и депутатами был составлен перечень улиц, которые решено было отремонтировать с помощью асфальтогранулята — верхнего слоя дорожного полотна, снятого в результате ремонта городских магистралей. Практика оказалась успешной. Так что она продолжается и по сей день. Уже определены улицы, на которых будут производиться работы. Они находятся в Центральном и Комсомольском районе:

  • проезд Молодежный;
  • ул. Калинина от ул. Шлютова до поезда Чернышевского;
  • проезд Свободы;
  • ул. Д. Ульянова;
  • ул. У. Ульяновой (от ул. Мичурина до 7-го Онежского переулка);
  • проезд Ключевой;
  • ул. Пархоменко;
  • ул. Заречная;
  • ул. Брестская;
  • ул. Телеграфная (от ООТ «Туберкулёзный диспансер» до ул. Фадеева);
  • проезд Иркутский (от ул. Менделеева до ул. Высоковольтная);
  • проезд Осиновый;
  • ул. 2-я Линейная (от д. 16 до д. 27);
  • ул. Окольная (от д. 2 до д. 5);
  • ул. Воронежская;
  • переулок Рижский;
  • ул. Клары Цеткин (от д. 12 до д. 26);
  • проезд от ул. Ингельберга между домами 82, 84 до ул. Кооперативной;
  • проезд от ул. Ингельберга между домами 45,47 до ул. Краснознаменной;
  • ул. Пушкина.

Электронный аукцион, на котором определится подрядная организация, которой доверят данный фронт работ, состоится 7 августа. После подписания муниципального контракта работы, скорее всего начнутся после 20 августа. А завершится они должны в конце октября.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 20.07.2017 18:04 [111] (0)
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