В частном секторе Тольятти пройдет ремонт дорог

В августе в частном секторе Тольятти начнутся работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом. В этом году на эти работы выделяются около 6 млн рублей, пишут "Городские ведомости".
Многие годы жители частного сектора были вынуждены самостоятельно, с помощью подручных средств поддерживать свои улицы в рабочем состоянии. Из-за недофинансирования дорожной отрасли дороги здесь практически не ремонтировались. Но в 2012 году по согласованию с жителями и депутатами был составлен перечень улиц, которые решено было отремонтировать с помощью асфальтогранулята — верхнего слоя дорожного полотна, снятого в результате ремонта городских магистралей. Практика оказалась успешной. Так что она продолжается и по сей день. Уже определены улицы, на которых будут производиться работы. Они находятся в Центральном и Комсомольском районе:
Электронный аукцион, на котором определится подрядная организация, которой доверят данный фронт работ, состоится 7 августа. После подписания муниципального контракта работы, скорее всего начнутся после 20 августа. А завершится они должны в конце октября.