Сотрудники Росгвардии на улице Юбилейной задержали мужчину, открывшего стрельбу по людям

Рано утром, патрулируя улицы Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области получили сообщение о стрельбе рядом с кафе на улице Юбилейной. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.

Находившийся на месте происшествия 33-летний местный житель рассказал правоохранителям, что сделал замечание мужчине, идущему с пистолетом в руке, но  злоумышленник несколько раз выстрелил в его направлении и скрылся. Уточнив приметы правонарушителя, патрульные немедленно приступили к его поиску.

Вскоре на улице Фрунзе стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под полученное описание. Потерпевший узнал в нем своего обидчика, и хулиган, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили под припаркованным на улице Фрунзе автомобилем травматический пистолет, который применялся задержанным при совершении преступного деяния.

Информация об инциденте была направлена в городское подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Правоохранители изъяли две единицы официально зарегистрированного охотничьего оружия, которые хранились по месту жительства злоумышленника. В его отношении составлено четыре административных протокола, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также возбуждено уголовное дело.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.07.2017 07:35 [253] (0)
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