В Тольятти вынесен приговор сотруднику следственного изолятора, получившему взятку

Прокуратурой Автозаводского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ по Самарской области Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Судебным следствием установлено, что Т., являясь сотрудником ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ по Самарской области, в апреле 2017 года неоднократно получал от следственно-арестованного через посредника деньги (общая сумма - 21000 рублей) за перенос на территорию следственного изолятора запрещенных предметов – SIM-карты, флеш-накопителя, смарт-часов с функцией телефонной связи.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 35000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.07.2017 09:37 [129] (0)
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