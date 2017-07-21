Под Тольятти рейсовый автобус влетел в фуру. Пострадали 10 человек (фото)

ДТП произошло сегодня утром, примерено в 4:00 на 940 километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе. По предварительным данным дорожных полицейских, водитель рейсового автобуса "Вольво", перевозивший 42 пассажира, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей фурой.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения

Предварительно, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых - несовершеннолетние, в настоящее время медицинские работники продолжают осматривать людей, сообщаили в пресс-служе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все подробности произошедшего.