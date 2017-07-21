Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля

В конце 2015 года в дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего тольяттинца о том, что с парковочной автостоянки, расположенной на Автозаводском шоссе, похищен его автомобиль Lada Granta сине-черного цвета.

Прибывшие полицейские осмотрели место преступления, собрали необходимые улики. Стражи правопорядка установили, что заявитель оставил свой автомобиль на несколько часов на стоянке, но, вернувшись, не обнаружил транспортное средство на месте парковки.

По признакам кражи возбудили уголовное дело. Поиски злоумышленника и похищенного авто не прекращались более полутора лет.

Накануне в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления, сообщает облГлавк. Им оказался 52-летний безработный житель села Ново-Еремкино. По версии оперативников, злоумышленник, используя специальные средства, незаконно проник внутрь автомобиля и похитил его. Задержанный рассказал, что продал транспортное средство, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время расследование продолжается.