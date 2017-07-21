В центрах «Мои Документы» новая услуга

Современные условия требуют быстрого решения вопросов без многодневной бумажной волокиты, а современные технологии обеспечили перевод бумажного документооборота в электронный формат. Для подписания электронных документов была создана электронная подпись, которая заменяет обычную собственноручную и является наиболее современным и безопасным аналогом бумажного рукописного варианта. Подписывая документы электронной подписью, заявитель подтверждает авторство и подлинность информации изложенной в обращении.

С 14 июля 2017 года центры «Мои Документы» предоставляют услугу «Электронная подпись» для физических лиц.

В центрах «Мои Документы» заявитель, без привязки к месту жительства, может оформить два вида электронной подписи:

1. Квалифицированная электронная подпись для физического лица, позволяет заявителю:

  • подать обращение в электронном виде в государственные органы и муниципальные организации (оформление загранпаспорта, водительского удостоверения, запись на прием в государственные учреждения);
  • использовать портал nalog.ru для подачи декларации 3НДФЛ и регистрации юридического лица или ИП, а также получить информацию о начисленных и уплаченных налоговых платежах;
  • подать документы в электронной форме для поступления в ВУЗ;
  • заключить трудовой договор по дистанционному принципу;
  • подать заявку на получение патента на изобретение;
  • приобрести имущество при проведении торгов по реализации имущества банкротов;
  • получить кредит для физических лиц на loanberry.ru;
  • подать заявление в Пенсионный Фонд РФ на перечисление пенсии на банковский счет;
  • получить информацию по штрафам в ГИБДД.

2. Квалифицированная электронная подпись для Росреестра, дополнительно позволяет заявителю БЕЗ личного визита, получать государственные услуги Росреестра посредством портала rosreestr.ru, а это:

  • получить сведения по объектам недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде соответствующей выписки;
  • подать заявку о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости;
  • подать документы на государственную регистрацию прав недвижимости и др.

Для оформления электронной подписи необходимо обращаться в центры «Мои Документы», расположенные по адресам:

  • ул. Юбилейная, д.4,
  • ул. Автостроителей, 5,
  • ул. Мира, 84,
  • ул. Ярославская, 35.

За более подробной информацией о необходимом пакете документов для предоставления услуги и ее стоимости Вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.
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  3. 21.07.2017 10:57 [142] (0)
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