В центрах «Мои Документы» новая услуга

Современные условия требуют быстрого решения вопросов без многодневной бумажной волокиты, а современные технологии обеспечили перевод бумажного документооборота в электронный формат. Для подписания электронных документов была создана электронная подпись, которая заменяет обычную собственноручную и является наиболее современным и безопасным аналогом бумажного рукописного варианта. Подписывая документы электронной подписью, заявитель подтверждает авторство и подлинность информации изложенной в обращении.
С 14 июля 2017 года центры «Мои Документы» предоставляют услугу «Электронная подпись» для физических лиц.
В центрах «Мои Документы» заявитель, без привязки к месту жительства, может оформить два вида электронной подписи:
1. Квалифицированная электронная подпись для физического лица, позволяет заявителю:
2. Квалифицированная электронная подпись для Росреестра, дополнительно позволяет заявителю БЕЗ личного визита, получать государственные услуги Росреестра посредством портала rosreestr.ru, а это:
Для оформления электронной подписи необходимо обращаться в центры «Мои Документы», расположенные по адресам:
За более подробной информацией о необходимом пакете документов для предоставления услуги и ее стоимости Вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.