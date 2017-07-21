В этом году ГИБДД Тольятти выявило более 1000 водителей в пьяном состоянии

В этом году сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти выявлено более 1000 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования

За неполные 7 месяцев по вине водителей в состоянии опьянения произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 34 получили травмы.

20 июля в Автозаводском районе проведено специальное профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. За время проведения мероприятия водителей, позволивших себе сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, не выявлено. Подобные рейды будут регулярны, так как дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей продолжают иметь место и ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции выявляются нетрезвые водители, позволившие себе сесть за руль. Следующее мероприятие будет проведено 27 июля, сообщает ГИБДД Тольятти.

Активную помощь в получении информации о случаях, создающих угрозу безопасности дорожного движения, могут оказывать водители общественного транспорта, обслуживающий персонал АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно вблизи проезжей части.

Руководство ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях. По всем поступившим сигналам полицейские принимают необходимые меры реагирования.